Переговоры президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме завершатся без традиционного совместного заявления, следует из официального расписания Белого дома.

Ожидается, что после закрытой части встречи Трамп и Зеленский сделают отдельные заявления, но не появятся вместе перед прессой.

Встреча американского лидера и главы киевского режима проходит в Овальном кабинете уже второй раз в 2025 году. Прошлый диалог, который состоялся в феврале, омрачился для Зеленского жесткой критикой со стороны Трампа, который обвинил его в развязывании Третьей мировой войны.

На встрече, которая состоялась в понедельник, 18 августа, Трамп даже похвалил Зеленского за то, что он явился к нему в деловом черном костюме. Также американский лидер заявил о жесткой позиции США, которая заключается в отсутствии возможности вступления Украины в НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин заинтересован в урегулировании конфликта на Украине и отметил, что российский лидер ждет его звонка.