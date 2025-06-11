Трамп назвал «очень милыми» извинения Маска и открыл дверь к примирению

Президент США Дональд Трамп оценил как «очень милое» извинение Илона Маска после их публичного конфликта и удалённых постов о Трампе и Эпштейне.

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался об извинениях Илона Маска, который ранее удалил публикации из соцсетей с критикой и упоминаниями о причастности Трампа к «файлам Эпштейна». Маск признал, что его посты «перешли грань», что Трамп охарактеризовал как «очень мило». Хотя президент не дал окончательных гарантий о полном примирении, он отметил отсутствие «трудных чувств» между ними и выразил готовность сосредоточиться на общих целях.

Разрыв отношений между политиком и бизнесменом произошел после резкой критики Маска «Большого прекрасного законопроекта» от республиканцев, который предполагал крупные расходы и стимулирующие меры. Маск называл закон «омерзительной мерзостью», резко снизил доверие к Трампу и заявил, что без него тот мог бы проиграть выборы. В ответ Трамп назвал Маска «сумасшедшим» и пригрозил пересмотром контрактов с Tesla и SpaceX.

Ранее отец Маска поддержал позицию Илона по Украине.