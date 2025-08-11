Дональд Трамп назвал россиян «воюющей нацией», вспомнив победы над Наполеоном и Гитлером. Заявление прозвучало накануне переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что Россия исторически склонна к войнам. В пример он привел победы над Наполеоном в 1812 году и над нацистской Германией во Второй мировой войне.

«Россияне — воюющая нация. Именно этим они занимаются, они ведут много войн. Они победили Гитлера, как и мы, и Наполеона» — Дональд Трамп

Эти слова прозвучали перед запланированной встречей с Владимиром Путиным, на которой Трамп намерен обсудить урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер не исключил, что может отказаться от посредничества, если переговоры не дадут результата.

Ранее Трамп сообщил о желании граждан Украины заключить мир с Россией.