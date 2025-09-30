Трамп объяснил переброску атомных подлодок к России

Дональд Трамп публично признался в тайной переброске американских атомных подводных лодок к побережью России. Президент США объяснил, что это решение было превентивной мерой на фоне тревожных заявлений российских политиков. Об этом сообщил ТАСС.

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали секретной военной операции, когда он отдал приказ о передислокации двух атомных подводных лодок в районы близ российских территорий. По его словам, шаг был исключительной мерой предосторожности.

Трамп заявил, что поводом стало одно из провокационных заявлений высокопоставленного российского чиновника, где упоминалось ядерное оружие. Хотя он не назвал имя автора угроз, в его описании угадывается Дмитрий Медведев, известный своими жесткими риторическими высказываниями. Лидер США подчеркнул, что подобные слова игнорировать нельзя, и США должны демонстрировать готовность ответить.

При этом Трамп не стал уточнять точное количество субмарин и их текущее местоположение, сославшись на соображения секретности. Он также использовал возможность, чтобы напомнить о технологическом превосходстве американского подводного флота, который, по его оценке, опережает российский на четверть века.

