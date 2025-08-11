Трамп отложил введение пошлин на китайские товары еще на 90 дней

США отложили введение дополнительных пошлин на импорт из Китая. Решение о трехмесячной отсрочке было принято накануне истечения предыдущего моратория. Об этом сообщает CNBC.

Администрация США продлила паузу в торговом конфликте с Китаем. Президент Дональд Трамп подписал указ, который откладывает повышение пошлин на китайский импорт еще на три месяца. Решение было принято буквально за несколько часов до истечения предыдущего ультиматума.

Вашингтон таким образом пытается сохранить пространство для переговоров. Китай пока не прокомментировал ситуацию, но ранее заявлял о готовности к диалогу. Если за 90 дней стороны не найдут компромисс, пошлины могут вступить в силу автоматически.

До этого Трамп неоднократно обвинял КНР в нечестной торговой политике и угрожал новыми ограничениями. Однако сейчас Белый дом, судя по всему, предпочел временное затишье открытому конфликту.

