Трамп планирует провести переговоры с Си Цзиньпином в течение суток

Президент США Дональд Трамп собирается провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщила Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома.

«Как только недавно заявил президент в Овальном офисе, у него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов», — сказала она.

Какие вопросы будут обсуждать лидеры двух стран, Левитт раскрывать не стала.

Накануне в Белом доме заявили, что пандемия COVID-19, охватившая мир в 2020 году и возникшая из-за утечки из биолаборатории в китайском городе Ухань, привела к тому, что американская экономика лишилась $14 трлн.

Ранее сообщалось о том, что президент Панамы заявил о выходе из инициативы Китая «Один пояс — один путь».