Трамп подверг критике решение Байдена о превентивном помиловании

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-лидера страны Джозефа Байдена за решение о превентивном помиловании некоторых бывших государственных деятелей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Трампа, которое он сделал, выступая перед законодателями-республиканцами в Конгрессе.

Новый глава государства отметил, что Байден помиловал 33 «настоящих убийц», отметив, что это решение вызывает недоумение.

«Он пощадил их, но не пощадил людей, которых они убили», — сказал Байден.

Трамп указал на то, что среди помилованных оказались лица, против которых не были заведены уголовные дела. В их числе такие фигуры, как генерал Марк Милли, доктор Энтони Фаучи, а также некоторые члены специального комитета Палаты представителей и сотрудники полиции Капитолия.

По мнению Трампа, такие действия Байдена демонстрируют не только пренебрежение к законам, но и создают опасный прецедент в истории США.

Как отметил сам Байден, помилования были необходимы, поскольку Трамп угрожал преследованием некоторым из этих людей. Экс-лидер страны также подчеркнул, что помилование его сына Хантера не является исключительным случаем, а относится к более широкой стратегии.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя решение Джо Байдена о помиловании членов семьи, вспомнила анекдот о женихе и невесте.