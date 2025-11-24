Трамп помиловал индеек Курлыку и Вихлюна: птицы избегут праздничного стола в День благодарения
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Президент США Дональд Трамп помилует двух индеек, Курлыку и Вихлюна, в рамках традиционной церемонии перед Днем благодарения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из Белого дома.
Две индейки по кличке Курлыка и Вихлюн получили официальное помилование от президента США Дональда Трампа. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня благодарения, который американцы отмечают в четвертый четверг ноября.
Согласно шутливой биографии, которую составили для птиц, Вихлюн мечтает стать талисманом одной из спортивных команд, а Курлыка обожает бисквиты. После помилования пернатые отправятся в один из университетов, где будут жить в комфортных условиях.
Традиция символического помилования индейки берет начало с 1963 года, когда президент Джон Кеннеди распорядился оставить в живых птицу, подаренную Белому дому. Ритуал закрепился и стал ежегодным мероприятием, привлекающим внимание всей страны.
