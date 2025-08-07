Трамп поручил своей команде срочно организовать встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп потребовал от своей команды ускорить подготовку встреч с президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом стало известно CNN.

По данным источников, американский лидер настаивает на быстром планировании переговоров, хотя обычно такая подготовка занимает значительное время.

По данным The New York Times (NYT), встреча Трампа с Путиным может состояться уже на следующей неделе. Также отмечалось, что после диалога с российским лидером глава Белого дома намерен встретиться с Зеленским.

В среду, 6 августа, в Москву прилетел специальной посланник президента США Стивен Уиткофф. Это уже его пятый визит в Россию с начала года. В Кремле американского гостя встретили Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Встреча длилась более трех часов.

Как отметил Ушаков по итогам диалога, переговоры Уиткоффа и Путина прошли в «полезном и конструктивном» ключе. Основными темами встречи стали перспективы стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, а также ситуация на Украине.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио анонсировал телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.