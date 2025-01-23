Трамп предложил сократить ядерные арсеналы США, РФ и Китая

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США, России и Китая есть хорошие шансы для сокращения ядерных арсеналов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на выступление лидера США перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

Трамп отметил, что такое решение было бы невероятным для планеты, и он уверен, что сокращение ядерных арсеналов для указанных стран вполне реально. Он вспомнил предыдущий разговор с Владимиром Путиным о «сокращении ядерных арсеналов», и считает, что Китай тоже мог бы согласиться на такое решение.

Таким образом, по мнению президента США, весь мир последовал бы данному решению.

Ранее сообщалось, что Трамп отстранил от должности некоторых сотрудников совета национальной безопасности.