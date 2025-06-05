Трамп пригрозил санкциями не только России, но и Украине

Трамп заявил, что США могут ввести санкции против России и Украины, если не увидит перспектив для мира. Репортаж с заявлением Трампа показали в прямом эфире американского телеканала CNN.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не станет церемониться с участниками конфликта на Украине. По его словам, если переговоры между Москвой и Киевом зайдут в тупик и не будет шансов на урегулирование, Вашингтон может применить давление в виде санкций сразу к обеим сторонам — как к России, так и к Украине.

Он подчеркнул, что для достижения мира необходимо участие обеих стран, и если одна из сторон будет блокировать процесс, США не останутся в стороне. В его риторике прослеживается намерение действовать более прагматично и жестко — не делая исключений даже для так называемых союзников.

Кроме того Трамп заявил, что «понимает» возможные ответные действия России, если Москва решит ответить на недавние атаки Киева по военным самолетам.

Ранее на Западе допустили применение Россией «Калибров» для ответного удара по Украине.