Американский лидер Дональд Трамп был удивлен, когда кто-то назвал его добрым. По словам главы Белого дома, так его воспринимают только люди, которые плохо его знают.

Президент США признался, что ему даже странно слышать такое о себе.

«Кто-то, кто не слишком хорошо меня знает, сказал на днях, что я добрый. Я сказал, что никогда раньше такого не слышал, и это странно слышать», — сказал Трамп в интервью представителям СМИ в Белом доме.

Напомним, европейские правительства с тревогой ждали беседу по телефону между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, лидерами России и США, поскольку ее результаты могли серьезно подорвать безопасность на континенте.

Ранее сообщалось о том, что антироссийские советники Трампа пытаются повлиять на ход переговоров.