Трамп проинформирован о позиции Киева: Белый дом получил ответ Зеленского на мирный план США по Украине

Белый дом: Трамп проинформирован об ответе Украины на план по урегулированию
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Белый дом официально подтвердил, что администрация Дональда Трампа получила и рассмотрела последний ответ украинского руководства на американские предложения по мирному урегулированию. Об этом сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Дональд Трамп осведомлен о полученном документе. Украинские власти передали Вашингтону свои поправки к мирному плану. Ответ был направлен в среду после консультаций с европейскими партнерами. Согласно имеющимся данным, документы могут включать комментарии к пунктам о контроле над территориями и положением дел на Запорожской атомной электростанции.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский допустил проведение референдума по территориальным вопросам.