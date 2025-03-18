Трамп прокомментировал разговор с Путиным

Американский президент Дональд Трамп рассказал о том, как прошли телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление президента США.

Трамп отметил, что телефонный разговор с российским коллегой был продуктивным и хорошим. Президент США рассказал о договоренности о немедленном прекращении огня в отношении энергетической инфраструктуры и дальнейших планах над полным прекращением огня и в целом украинского конфликта.

Также Трамп рассказал о том, что во время переговоров обсуждались и отдельные элементы будущего мирного соглашения, особенно учитывая тот факт, что и Путин, и Зеленский заинтересованы в завершении вооруженного конфликта на Украине. Президент США отметил, что процесс работы над мирными переговорами уже запущен и должен быть доведен до конца.

Ранее Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о том, что будут стабилизировать обстановку в кризисных точках.