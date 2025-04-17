Трамп прокомментировал возможность сближения ЕС с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит на фоне торговых разногласий с США возможное сближение Европы и Китая. Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что Трамп отрицательно ответил на данный вопрос от журналистов.

При этом Трамп отметил, что все же рассчитывает на заключение торгового соглашения с Евросоюзом, уточнив, что оно в любом случае должно основываться на справедливых условиях. Трамп уверен, что торговое соглашение будет и в ЕС очень хотят его заключить.

Ранее лидер США Дональд Трамп выразил свое недовольство действиями главы ФРС Джерома Пауэлла, который, по мнению президента, должен был намного раньше снизить ключевую процентную ставку. Трамп призвал к отставке Пауэлла.