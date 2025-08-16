Трамп провел телефонный разговор с Зеленским после встречи с Путиными

Президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил Белый дом.

В администрации американского лидера уточнили, что после этого разговора он начал общение с коллегами по НАТО.

Встреча Путина и Трампа впервые с 2019 года состоялась в Анкоридже. Лидеры двух государств провели переговоры на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон. Их диалог был посвящен не только урегулированию конфликта на Украине, но и отношениями между Россией и США.

Как отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи, он увидел заинтересованность Москвы в прекращении украинского конфликта. Американский лидер подчеркнул, что Киеву необходимо согласиться на сделку, однако заметил, что от украинский властей может последовать отказ.

При этом глава Белого дома не стал раскрывать, в чем заключаются так называемые точки согласия и несогласия с Путиными. В целом, отметил Трамп, этот диалог оказался продуктивным и хорошим.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков высказался о следующей встрече президентом РФ и США.