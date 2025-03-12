Трамп рассказал об обсуждении с Украиной вопроса территорий

Американская команда обсуждала во время встречи с украинской делегацией не только тему перемирия, но и будущее тех территорий, которые уже контролируются РФ. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению главы Белого дома, Соединенные Штаты не хотят тратить лишнее время, поэтому на встрече в Джидде США и Украина обсудили вопрос территориальных уступок.

«Мы также обсудили землю и другие вещи, которые с этим связаны. Мы не просто говорим о прекращении огня, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться», — указал он.

До этого Зеленский заявил, что Украина по итогам переговоров откажется признавать утрату своих территорий. Он сообщил, что не станет нарушать конституцию страны и вводить ограничение на ее суверенитет. В то же время госсекретарь Рубио подтвердил информацию о том, что на переговорах в Саудовской Аравии поднимался вопрос отказа Украиной от претензий на утраченные ей земли. По его словам, эта тема не была основной, заметно больше времени было отведено на согласование переговорного процесса и на обсуждение того, как он будет выглядеть.