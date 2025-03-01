Трамп с Зеленским за время перепалки 20 раз упомянули Путина
Фото: [CNN]
В ходе дискуссии между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете имя российского лидера Владимира Путина было упомянуто не менее 20 раз. Такой информацией поделилось, произведя соответствующий подсчет, РИА Новости.
Кроме того, как подсчитало РИА Новости, Встреча, которая завершилась досрочным отъездом представителей Украины из Белого дома и привела к срыву соглашения по поставкам полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом, длилась аккурат 50 минут.
Примечательно, что имя президента России было упомянуто как в разговоре Трампа с Зеленским, так и в публичной части обсуждения, когда в помещении присутствовали журналисты.
«Примечательно, что ремарки американского лидера в адрес президента РФ носили, как правило, положительную оценку. Так, Трамп в самом начала встречи вспомнил о прошедшем в феврале телефонном разговоре с Путиным, указав на „прекрасные дискуссии“ между США и Россией», — говорится в публикации агентства.
Ранее сообщалось, что американец назвал условия возвращения к диалогу с Зеленским. Он должен перестать критиковать Путина и заявить о стремлении заключить мир, заявил Трамп. А телеканал CNN узнал, что произошло в Белом доме после перепалки в Овальном кабинете.