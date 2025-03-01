Трамп с Зеленским за время перепалки 20 раз упомянули Путина

В ходе дискуссии между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете имя российского лидера Владимира Путина было упомянуто не менее 20 раз. Такой информацией поделилось , произведя соответствующий подсчет, РИА Новости.

Кроме того, как подсчитало РИА Новости, Встреча, которая завершилась досрочным отъездом представителей Украины из Белого дома и привела к срыву соглашения по поставкам полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом, длилась аккурат 50 минут.

Примечательно, что имя президента России было упомянуто как в разговоре Трампа с Зеленским, так и в публичной части обсуждения, когда в помещении присутствовали журналисты.

«Примечательно, что ремарки американского лидера в адрес президента РФ носили, как правило, положительную оценку. Так, Трамп в самом начала встречи вспомнил о прошедшем в феврале телефонном разговоре с Путиным, указав на „прекрасные дискуссии“ между США и Россией», — говорится в публикации агентства.

Ранее сообщалось, что американец назвал условия возвращения к диалогу с Зеленским. Он должен перестать критиковать Путина и заявить о стремлении заключить мир, заявил Трамп. А телеканал CNN узнал, что произошло в Белом доме после перепалки в Овальном кабинете.