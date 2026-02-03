Трамп сменил гнев на милость: почему удары по Ирану больше не входят в планы Вашингтона

Трамп заблокировал планы удара по Ирану, не считая его ядерную программу немедленной угрозой. По данным Axios, президент опасается, что война разрушит его внешнеполитическую стратегию. При этом Израиль продолжает настаивать на атаке: израильские генералы уже представили Вашингтону детальные сценарии боевых действий.

Дональд Трамп отказался от планов наносить удары по Ирану, сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме. Президент США больше не считает иранскую ядерную программу немедленной угрозой, а военная операция, по мнению его окружения, сорвет основные внешнеполитические задачи Вашингтона.

При этом Иран готов вести диалог только по ядерному досье, игнорируя остальные требования Штатов. Параллельно на силовом решении конфликта настаивает Израиль: израильские военные и разведка уже представили главе Комитета начальников штабов США планы на случай полномасштабной войны.



