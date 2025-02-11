Трамп: США получат сектор Газа без траты денег налогоплательщиков

Во вторник на встрече с королем Иордании Абдаллой II американский президент Дональд Трамп рассказал о том, как США получат сектор Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщают журналисты, Трамп заявил, что США не будут покупать сектор Газа или же тратить на него деньги налогоплательщиков, но эта территория все равно окажется в американском владении.

Трамп резюмировал, что США также добьются, чтобы был мир и не было никаких проблем, и сомневаться в том, что они будут этим управлять правильно, не придется.

Ранее также стало известно о том, что США могут раскрыть детали украинского плана на Мюнхенской конференции.