Трамп цитатой Лаврова заявил о санкциях против Украины

Дональд Трамп в четверг заявил о том, что США готовы ввести новые санкции, в том числе и против Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным журналистов, Трамп в своей речи отметил: когда появится понимание о невозможности заключить мирную сделку, в этот момент США будут очень жесткими. Трамп отметил, что санкции могут коснуться сразу двух стран, ведь «нужны оба, чтобы танцевать танго».

Слова о том, что «для танго нужны двое», ранее неоднократно повторял глава МИД России Сергей Лавров, комментируя отношения с США. Так, в 2023 году он говорил об этом, отвечая на вопросы о возможности снижения ядерных рисков.

Также Трамп рассказал о том, что просил Владимира Путина не отвечать на начатую спецоперацию ВСУ под названием «Паутина» (при которой и были атакованы российские военные аэродромы). Но президент США понимает, что Россия может ответить, так как у нее нет другого выбора. Резюмировал лидер Штатов тем, что президенты обеих стран похожи на маленьких детей, которые дерутся в парке.

Ранее Дональд Трамп также использовал цитату, что «для танго нужны двое».