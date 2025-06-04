Трамп удалил пост о разговоре с Путиным и вернул его без объяснений

Дональд Трамп опубликовал пост о разговоре с Владимиром Путиным, затем неожиданно удалил его, но вскоре восстановил.

Президент США опубликовал длинный пост, в котором делился подробностями телефонного разговора с Владимиром Путиным. Как утверждал сам Трамп, беседа длилась 1 час 15 минут и касалась в том числе украинских ударов по российским аэродромам.

Трамп заявлял, что российский президент предупредил о намерении дать ответ на действия Киева. В сообщении также упоминались вопросы по Ирану — по словам Трампа, время на принятие решений по ядерной программе этой страны якобы подходит к концу. Однако спустя короткое время этот пост неожиданно исчез из его аккаунта.

Причины удаления не раскрываются. Спустя несколько часов пост вновь появился в Сети с тем же текстом и без каких-либо правок.

Truth Social, основанная самим Трампом, часто используется им как основная платформа для заявлений. Удаление и повторная публикация без объяснений породили волну спекуляций — от технического сбоя до попытки скрыть чувствительную информацию. Однако официальных комментариев ни от штаба Трампа, ни от российских источников пока не поступало.

Ранее стало известно о том, что Путин обсудил с новым папой римским судьбу украинского конфликта и свободу веры.