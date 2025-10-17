Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение Киеву применять американское оружие для дальнобойных ударов по российской территории привело бы к эскалации конфликта. Он подтвердил намерение обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время переговоров с украинским лидером американский президент прямо ответил на вопрос о потенциальном расширении военных возможностей ВСУ. Трамп подтвердил, что такой шаг Вашингтона был бы расценен как серьезное обострение ситуации. Эта тема, по его словам, станет предметом отдельного обсуждения.

Заявление прозвучало на фоне непрекращающихся запросов Киева на предоставление ракет большей дальности для поражения целей в глубоком тылу противника.

Ранее сообщалось о том, что США отложили решение по поставке крылатых ракет Украине.