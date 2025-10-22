Трамп ужесточит санкций против России: объявление ожидается сегодня или завтра

Президент США Дональд Трамп в ближайшие часы объявит о серьезном усилении санкционного давления на Россию. Соответствующее заявление сделал глава Министерства финансов Бессент. Об этом пишет РИА Новости.

Вашингтон приведет в действие новый масштабный пакет ограничений против Российской Федерации. Как сообщил министр финансов Скотт Бессент, анонс состоится либо вечером в среду, либо утром в четверг по местному времени.

Чиновник отметил, что предстоящие санкции будут существенно жестче предыдущих. Их цель — усилить экономическое давление на ключевые сектора российской экономики.

Ранее сообщалось о том, что США разрешили Украине бить американским оружием по всей территории России.