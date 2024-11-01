Трамп в интервью Такеру Карлсону назвал Харрис «тупой как пробка»

Кандидат в президенты от Республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, которое транслировалось в его соцсетях, вновь критически высказался о своей оппонентке от Демократической партии Камале Харрис. Он заявил, что у нее низкий уровень интеллекта.

Трамп опроверг утверждение Харрис о том, что его митинги собирают небольшое количество людей.

«Эта мерзавка сказала во время дебатов: «Твои митинги плохо посещаются, и люди уходят»,— они не уходят, и посещаемость хорошая, мы не можем найти места, чтобы всех уместить», — заверил политик.

Позднее Дональд Трамп сказал, что Камалу Харрис нельзя допустить на пост президента, потому что «у нее очень низкий IQ, она тупая как пробка».

Республиканец также осудил господина Байдена, который обещал «остановить MAGA» (акроним от слогана кампании Дональда Трампа Make America Great Again).

«Я сказал: послушай, глупый ублюдок, MAGA означает — потому что я думаю, что он не знает, — MAGA означает «Сделаем Америку снова великой», вот что это значит», — сказал Трамп.

Недавно Трамп выступил из мусоровоза после высказываний Байдена о том, что сторонники республиканца — «отбросы».

Ранее во время своего выступления Байден вспомнил инцидент с комиком Тони Хинчклиффом, который называл Пуэрто-Рико «плавучим островом отбросов».

Президент подчеркнул, что пуэрториканцы, которых он знает, являются хорошими и порядочными людьми, и обвинил Трампа в «демонизации» латиноамериканцев.

Позже в администрации Байдена прокомментировали этот инцидент. В Белом доме заявили, что он имел в виду риторику ненависти, а не самих сторонников Трампа.