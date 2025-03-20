Трамп верит в пользу возможной аннексии Канады, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп верит в то, что возможная аннексия Канады со стороны США принесет обоим государствам только пользу. Об этом пишет издание Washington Post, ссылаясь на собственный источник в Белом доме.

По данным журналистов, о том, что Трамп видит от возможной аанексии Канады только пользу, рассказал на условиях анонимности один из чиновников. Тот отметил, что концепция создания 51-го штата возникла у Трампа спонтанно и президент США искренне верит в то, что данное действие принесет пользу сразу двум сторонам.

Издание уточняет, что бывшие сотрудники администрации Трампа не помнят, чтобы тот высказывал идею 51-го штата в годы президентства ранее.

Ранее американский президент пригрозил Канаде повышением очередных пошлин.