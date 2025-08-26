Трамп заявил о прекращении прямого финансирования Украины со стороны США

Дональд Трамп заявил, что США больше не участвуют в прямом финансировании Украины, переложив эти расходы на союзников по НАТО, которые теперь покупают американское вооружение для Киева. Об этом сообщает РБК.

Соединенные Штаты полностью прекратили прямое финансирование Украины. Как заявил Дональд Трамп на заседании кабинета министров, Вашингтон больше не выделяет средства на поддержку Киева, однако продолжает дипломатические усилия по прекращению конфликта.

По новой схеме, оружие и военная техника, включая ракетные комплексы Patriot, производятся в США, однако закупаются странами НАТО за их собственный счет и уже затем передаются Украине. Трамп подчеркнул, что это перекладывает финансовое бремя на европейских союзников, оставляя Америке роль ключевого производителя и поставщика вооружений. Он назвал этот подход более справедливым и выгодным для Штатов.

Идею о переходе к такой модели помощи американский лидер анонсировал еще в июле. Теперь она официально подтверждена. Трамп отметил, что оборонные предприятия США наращивают производственные мощности, чтобы удовлетворить возросший спрос со стороны НАТО.

Ранее сообщалось о том, что США хотят разместить военные самолеты на Украине.