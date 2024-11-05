Трамп выразил готовность признать поражение при честных выборах

Бывший президент США и кандидат на новых выборах Дональд Трамп назвал условие, при котором сможет принять поражение на выборах президента Америки. Об этом пишет ТАСС вечером вторника, 5 ноября.

По словам Трампа, он сможет признать поражение на выборах только в одном случае – если эти выборы, где большая часть жителей Соединенных Штатов отдаст голос за соперника Трампа Камалу Харрис, будут честными.

Также Трамп отметил, что ему не придется призывать сторонников воздержаться от насилия в случае его проигрыша – его избиратели не являются жестокими и беспорядки устраивать не будут. Также экс-президент США заявил, что пока выборы проходят честно. Ранее Дональд Трамп уже также высказывался о возможном поражении.