Дональд Трамп рассказал о том, чему был посвящен телефонный разговор с Владимиром Путиным в среду, 4 июня. Об этом пишет ТАСС.

По данным журналистов, в эфире одного из подкастов американский президент Дональд Трамп рассказал о том, чему был посвящен телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 4 июня. В частности, по словам Трампа, политики говорили о том, что нужно сделать сейчас для того, чтобы положить конец войне.

То есть диалог Трампа и Путина был посвящен урегулированию украинского конфликта. Также Трамп отметил, что отношения с Путиным у него прекрасные, а никакой войны бы не случилось, если бы не сфальсифицированные выборы президента США в 2020 году.

Ранее сообщалось, что США задумали отправить в тюрьму украинских мигрантов.