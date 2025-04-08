Трамп заявил, что Китай хочет договоренностей по пошлинам с США

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Китай хочет договоренностей о пошлинах с США. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова официального представителя Белого дома Каролин Левитт.

Левитт, пишет издание, уточнила, что Трамп «будет невероятно щедр», если Китай изъявит желание и выйдет на связь с США для заключения сделки. При этом представитель Белого дома отметила, что Трамп все равно будет отталкиваться от интересов США, но верит, что Китай хочет заключения договоренностей, просто не знает, как начать.

При этом Левитт предупредила о том, что если Пекин попытается «ударить» Вашингтон, то США в ответ ударят сильнее. Напомним, что ранее стало известно о том, что Америка повысила импортные пошлины на товары из Китая до уровня 104%.