Трамп заявил, что лично просил Путина не наносить удары по Киеву неделю
Трамп заявил, что просил Путина не наносить удары по Киеву неделю
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Президент США Дональд Трамп заявил, что лично обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и ряду других городов на Украине в период сильных морозов. По словам американского президента, Путин согласился на недельное прекращение огня. Об этом пишет РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем личном обращении к Владимиру Путину с просьбой временно прекратить удары по Киеву и ряду других украинских городов на одну неделю. Причиной стал экстремально холодный период, который усугубляет страдания мирных жителей в зоне конфликта. По информации Трампа, Путин согласился на это гуманитарное прекращение огня.
Ранее Сергей Лавров заявлял о неприемлемости временного перемирия на Украине.