Трамп заявил, что лично просил Путина не наносить удары по Киеву неделю

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и ряду других городов на Украине в период сильных морозов. По словам американского президента, Путин согласился на недельное прекращение огня. Об этом пишет РИА Новости.