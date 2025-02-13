Трамп заявил, что откажет Украине в членстве в НАТО

По информации, полученной от телеканала CBS News, Дональд Трамп, занимающий пост президента Соединенных Штатов Америки, поддержал идею о том, чтобы не предоставлять Украине членство в НАТО.

Накануне по итогам телефонных переговоров Трампа и Путина пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Дональд Трамп пока не поднимал тему возможного вступления Украины в НАТО или ее ядерного потенциала в разговорах с советниками.

Относительно участия других европейских стран в возможной встрече Левитт заявила, что у нее нет информации о вовлечении каких-либо стран Евросоюза и Британии.

По информации от CBS News, Дональд Трамп выразил мнение о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс представляется ему маловероятным и нецелесообразным.

«Меня это устраивает», — заявил американский лидер.

Напомним, что 12 февраля состоялся звонок Трампа и Путина. Президенты обсудили украинский кризис, Ближний Восток и решение конфликтов, а также взаимовыгодное дружеское сотрудничество. Подробнее об этом рассказывали в Кремле.

Ранее Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.