Трамп ответил, установил ли он России дедлайн по прекращению огня

Американский президент Дональд Трамп на вопрос журналистов о том, обозначил ли он России дедлайн по прекращению огня, заявил, что конфликт на Украине вообще нельзя было начинать.

Об этом пишет РБК. Так, в своей речи он объяснил, что имел ввиду, когда называл удар по Сумам ошибкой — президент США отметил, что если бы предыдущий лидер США Байден и президент Украины Владимир Зеленский были компетентны, то и война не была бы допущена. Но, как отметил Трамп, встреча с Зеленским была довольно тяжелой — тот лишь продолжал просить все больше и больше.

Также лидер США отметил, что некий психологический дедлайн для заключения перемирия у него есть, но не стал уточнять, какой именно. Вполне вероятно, что это может быть тот момент, когда и католики, и православные будут праздновать Пасху, или же к 30 апреля.

Напомним: ранее стало известно, что новые таможенные пошлины Трампа назвали полезными для России.