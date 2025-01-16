Трампу предрекли непростое начало президентства

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал о том, что избранного президента США Дональда Трампа могут ждать серьезные проблемы уже после официального вступления в должность.

По словам Ушакова, проблемы могут ждать и внутриполитического плана, и международного, и Трампу придется с ними разбираться сразу после вступления в должность. При этом, с чего начнет разбираться Дональд Трамп, пока еще не известно.

Ранее Ушаков напомнил о том, что российский президент неоднократно заявлял о готовности к диалогу с Вашингтоном, но при этом ждет сигнала со стороны США - администрация избранного президента должна занять свои места.