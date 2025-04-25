Трамп заявил о продвижении «хрупких» переговоров по Украине

Американский президент Дональд Трамп назвал переговоры по Украине «хрупкими», но добавил, что они продвигаются. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, Трамп заявил, что «по России и Украине все продвигается», а сама надежда, несмотря на хрупкость ситуации, сохраняется. Также лидер США отметил, что переговоры по Ирану также идут хорошо, и надо смотреть дальше, что будет происходить.

Отдельно Трамп напомнил, что многое из того, что происходит сейчас, не должно было случится — вину на сложившиеся ситуации он возлагает на экс-президента США Джо Байдена, который не принимал никаких решений для исправления ситуации.

Также президент США отметил, что достижение мира по Украине возможно и при нынешнем президенте Владимире Зеленском, хотя с ним намного сложнее иметь дело, чем он ожидал.

Ранее Трамп заявил о больших территориальных уступках России ради мира на Украине.