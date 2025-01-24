Трампа призвали рассекретить материалы дела финансиста Эпштейна

Как пишет РИА Новости, дело Эпштейна, создавшего глобальную сеть секс-торговли и нанесшего «непоправимый ущерб бесчисленному количеству женщин», должно быть обнародовано, и американцы заслуживают знать то, кто был завязан в этой масштабной сети секс-торговли, как и знать о пострадавших и жертвах.

Напомним, что Эпштейну предъявили обвинение в торговле подростками с целью их сексуальной эксплуатации, а также и в сговоре с целью вовлечения в эту торговлю. Но в 2019 году финансиста нашли без сознания со следами повреждений на шее, позже он умер.

Напомним, ранее Трамп разочаровал специалиста по нацбезопасности решением ослабить охрану.