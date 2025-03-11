Трампа возмутили пошлины Канады на молочную продукцию из США

Американский президент Дональд Трамп потребовал от Канады немедленно снизить пошлины на молочную продукцию из США. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Трампа, Канаде следует немедленно отменить «антиамериканские фермерские пошлины», которые составляют от 250 до 390% на различные молочные продукты из США. Президент США назвал такие пошлины вопиющими и заявил, что в ближайшее время в сфере энергетики будет объявлен режим национальной ЧС в связи с действиями Канады.

Ранее Трюдо ответил на заявления Трампа о возможности присоединения Канады к США. По словам канадского премьер-министра, этого никогда не случится.