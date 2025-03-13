Трюдо записал видео, где сообщил об уходе с должности премьер-министра Канады
В своем послании Трюдо отметил, что был горд служить Канаде и ее народу
Фото: [pxhere.com]
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо записал видеообращение к людям в социальных сетях, сообщив, что 13 марта будет его последним рабочим днем.
Об этом пишет ТАСС. По данным журналистов, Трюдо отметил, что, «может быть», это его последний день в офисе, но он останется истинным канадцем безоговорочно.
Также ранее сообщалось о том, что уже в пятницу, 14 марта, пост премьер-министра Канады займет Марк Карни — он примет присягу и возглавит правительство Канады. Церемония начнется в 11:00 по местному времени (в 18:00 — по московскому).
Стало известно, что Трюдо на посту премьер-министра сменит бывший глава ЦБ Канады Марк Карни — он уже успел заявить о том, что страна никогда не станет частью США.