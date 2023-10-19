ЦАХАЛ нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об авиаударе по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан.

Информация появилась в социальных сетях ведомства 19 октября. Сообщается, что в результате атаки уничтожены несколько боевиков.

«Самолет, принадлежащий Армии обороны Израиля, нанес удар по отряду вооруженных террористов, которые угрожали безопасности военнослужащих, проводивших наземную операцию в лагере Нур-Шамс», – следует из сообщения ЦАХАЛ.

Ранее о начале боестолкновений в указанной местности с израильскими военными сообщило военное крыло палестинской группировки ХАМАС.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС контролирует сектор Газа, откуда 7 октября боевики движения выпустили по Израилю около пяти тысяч ракет. В этот день хамасовцы также вторглись на территорию израильского государства, ликвидировав военных и пограничников страны.

Ранее ЦАХАЛ сообщил об обновленных данных по количеству заложников, взятых в плен ХАМАС. По информации израильских военных, на данный момент в заложниках у боевиков в секторе Газа находятся 203 человека.

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