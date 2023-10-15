ЦАХАЛ объяснил эвакуацию палестинцев из сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснила эвакуацию палестинцев из сектора Газа, отметив, что такие меры позволят спасти мирное население региона.

Об этом в соцсетях написал официальный представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт.

«Наши предупреждения направлены на то, чтобы спасти гражданское население Газы. <...> ХАМАС уже сказал жителям Газы игнорировать наши предупреждения, называя их фейком и создавая физические препятствия для их ухода из Газы», – написал Хехт.

Он добавил, что за жителей Газы ответственность полностью лежит на боевиках ХАМАС. Армия обороны Израиля защищает свой народ, подчеркнул Хехт и напомнил, что Израиль находится в состоянии войны с ХАМАС. Против палестинского народа, заключил представитель ЦАХАЛЬ, Тель-Авив не воюет.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что ЦАХАЛ готовится начать анонсированную наземную операцию в секторе Газа. Позднее газета New York Times сообщила, что командование израильской армии приняло решение отложить начало операции из-за погодных условий. В соцсетях в это время появились кадры из Тель-Авива, затопленного дождями.

Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в израильской армии сообщил, что Тель-Авив готовится применить авиабомбы JDAM, которые способны «стереть с земли» Газу.