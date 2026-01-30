«Царьград»: ТАСС опустили упоминание «государствообразующего русского народа» в цитате патриарха Кирилла

Информационное агентство ТАСС подверглось критике после того, как в публикации о выступлении патриарха Кирилла в Совете Федерации из цитаты были опущены слова о «государствообразующем русском народе». Об этом пишет «Царьград».

Патриарх Кирилл, выступая в рамках Рождественских Парламентских встреч, заявил, что будущее России и мира зависит от способности отстаивать религиозную идентичность «государствообразующего русского народа». Однако в новости ТАСС эта ключевая фраза отсутствует, что вызвало вопросы о причинах такого редактирования. В оригинале патриарх подчеркивал важность нравственного развития и бережного отношения к наследию, основанному на христианской вере и православных традициях.

