Цена «фейковых» траншей: экс-глава Корпорации развития Курской области получил 9 лет за хищения на обороне

Суд признал его виновным в масштабных хищениях бюджетных средств, предназначенных для возведения фортификационных сооружений в приграничных районах региона. Следствие установило, что при полном освоении государственного финансирования оборонительные линии были обустроены лишь частично. Общая сумма ущерба составила 152,8 млн рублей. Вместе с Лукиным сроки получили его заместители Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов, а также бывший руководитель компании «КТК Сервис» Андрей Воловиков — им назначено от семи до восьми с половиной лет лишения свободы.

Помимо тюремного заключения, на осужденных наложены штрафы в размере от 600 до 900 тыс. рублей. Суд также постановил взыскать с фигурантов всю сумму материального ущерба в пользу госкорпорации. Ранее по этому же делу к пяти с половиной годам колонии был приговорен бизнесмен Максим Васильев, который пошел на сделку со следствием. Несмотря на вынесенный вердикт, Лукин и его подчиненные продолжают отрицать вину, заявляя о надлежащем контроле над строительством.

