Основатель Telegram Павел Дуров обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в попытках превратить Евросоюз в «цифровой ГУЛАГ» с помощью цензуры и тотального наблюдения. Данное заявление последовало за санкциями США против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона. Об этом сообщает РИА Новости.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал резкое заявление в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. По его мнению, французский лидер, столкнувшись с низкими рейтингами, пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превращая весь Евросоюз в «цифровой ГУЛАГ». Этот термин подразумевает систему цензуры и массового наблюдения.

Поводом для такого высказывания стало решение властей США ввести запрет на въезд для пяти активистов, включая бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона. Американская сторона обвинила их в попытках цензурировать американские интернет-платформы и спикеров. Дуров отметил, что Бретон, как один из главных архитекторов европейского Закона о цифровых рынках (DMA), является близким союзником и назначенцем Макрона.

