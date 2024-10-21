На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский Союз (ЕС) количество голосов «за» и «против» оказалось практически равным после обработки 97,66% протоколов. Об этом говорится в подсчетах Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

За интеграцию проголосовали 721 760 человек, против — 721 672. Первоначальные данные указывали на преимущество противников евроинтеграции, однако ситуация изменилась после подсчета голосов, поступивших из Кишинева и зарубежных участков.

В то же время оппозиционный блок «Победа» зафиксировал более 200 нарушений в ходе референдума, касающихся незаконной агитации и давления на избирателей. Эти нарушения происходили как на территории страны, так и на участках за границей.

На фоне референдума проходят и выборы президента Молдавии. По предварительным данным, действующий президент Майя Санду занимает лидирующую позицию с 39,79% голосов, в то время как ее противник, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, набрал 27,63%. Оба события признаны состоявшимися благодаря явке, превышающей 33,3%.

Идея проведения референдума вызвала критику со стороны общественности и оппозиционных сил в Молдавии. Оппоненты считают, что референдум скорее служит средством укрепления позиций текущих властей, чем отображает истинные намерения народа, особенно накануне президентских и парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что молдавская оппозиция назвала прошедшие выборы и референдум «разгромом власти Санду».