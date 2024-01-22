ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента

Центральная избирательная комиссия официально приняла документы на регистрацию Владимира Путина кандидатом на предстоящих выборах президента в России, сообщает «Интерфакс» .

Отмечается, что документы были приняты секретарем ЦИК России Натальей Будариной и членами рабочей группы по приему документов.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина, российский актер Владимир Машков сообщил РИА Новости, что в поддержку политика собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по российскому законодательству.

Выборы главы государства в России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. Путин стал первым кандидатом, который подал документы в ЦИК как самовыдвиженец. Также кандидатами являются депутат Государственной думы РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат ГД РФ и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат от партии КПРФ Николай Харитонов.

Досрочные выборы президента России пройдут 25 февраля 2024 года.

Ранее в ЦИК заявили, что в новых регионах РФ не нужно публиковать данные об участниках выборов. Речь идет о сотрудниках избирательных участках, которым может угрожать опасность.

Впервые Путин возглавил Россию в мае 2000 года. На второй срок он был избран в 2004 году. В 2008 году политик передал власть Дмитрию Медведеву, а в 2012 году вернулся на пост президента России.