Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Напомним, дату голосования на пленарном заседании утвердили сенаторы Совета Федерации.

Решение было принято единогласно. Как рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, слова которого приводит ТАСС, вступление в силу постановления верхней палаты парламента фактически дает старт избирательной кампании.

Секретарь Центризбиркома Наталья Бударина, в свою очередь, сообщила агентству, что досрочное голосование начнется с 25 февраля.

Ранее политолог Андрей Перла рассказал, чего можно ожидать от президентских выборов в России в 2024 году.