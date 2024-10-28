У генерала Оглоблина нашли 2 млн руб. доходов за год и две квартиры

Арестованный по подозрению в получении взятки экс-начальник управления связи Министерства обороны РФ, генерал-майор Александр Оглоблин, в 2020 году задекларировал доход в размере почти 2 млн руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на последнюю опубликованную декларацию о доходах.

Оглоблин указал 1,9 млн руб. собственного дохода и 752,3 тыс. руб. дохода супруги. Также в документе обозначены две квартиры площадью 59,6 и 82,6 кв. м, а на жену зарегистрирован автомобиль KIA Sportage.

Арест Оглоблина связан с обвинениями в получении взятки свыше 10 млн руб. от ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"». Эта сумма, как утверждает следствие, была получена за предоставление покровительства при выполнении государственного оборонного заказа.

Это не первый случай, когда Оглоблин оказывается в центре судебных разбирательств. В феврале 2022 года он был приговорен к 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд руб. Дело связано с закупкой цифрового телекоммуникационного оборудования для российской армии.

Ранее Оглоблин уже был осужден за особо крупное мошенничество, но освобожден после дачи показаний на экс-начальника главного управления связи Вадима Шамарина.

9 августа 2024 года Второй кассационный суд отменил решение о замене наказания на исправительные работы. Судебное разбирательство по делу Оглоблина продолжается.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали сотрудника территориального отдела МЧС, получившего крупную взятку.