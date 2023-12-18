У канцлера Германии Шольца обнаружен коронавирус

Канцлер Германии Олаф Шольц заболел коронавирусом. Об этом политик написал в своих соцсетях в понедельник, 18 декабря.

Он отметил, что вирус обнаружен после сдачи теста, который и показал положительный результат.

«В случае небольшого количества симптомов я рассчитываю на легкое течение», – написал Шольц.

Как сообщают РИА Новости, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт во время брифинга кабмина заявил, что из-за болезни Шольц с большей долей вероятности не сможет принять участие во встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На прошедших в конце сентября парламентских выборах Фицо и его оппозиционная партия «Курс – Словацкая социал-демократия» набрали больше всего голосов.

Последний раз Шольц появлялся публично 14 декабря на саммите Европейского союза (ЕС), который проходил в Брюсселе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России отсутствуют потребности дополнительно вводить ограничения в связи с коронавирусом.

Накануне издание Politico сообщило, что в Европе избавились по меньшей мере от 215 млн доз вакцин от коронавируса, которые были закуплены с начала пандемии.