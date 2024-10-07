У посольства Израиля в Копенгагене вновь прогремел взрыв

У посольства Израиля в Копенгагене вновь произошел взрыв, сообщил телеканал TV2 со ссылкой на правоохранительные органы. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Как отметил источник, взрыв произошел в годовщину нападения ХАМАС на Израиль. Год назад, 7 октября, боевики палестинского движения вторглись на территорию еврейского государства и отправили в его сторону около пяти тысяч ракет.

Сейчас полиция изучает связь взрыва с предыдущими взрывами, которые произошли у посольства 2 октября. На прошлой неделе правоохранители арестовали двух граждан Швеции, которых подозревают в организации взрывов. Один из них ранее устроил стрельбу возле здания дипломатического ведомства в Стокгольме.

Шведская разведывательная служба Sapo не исключает причастность преступной группировки «Фокстрот», которой руководит Рава Маджид — шведский гражданин курдского происхождения. Власти страны считают, что Маджида завербовал Иран для совершения актов насилия в Европе.

Ранее сообщалось, что в израильском городе Беэр-Шеве произошло два теракта.