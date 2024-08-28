У суда в Париже, где рассматривают дело Дурова, заметили пикеты

В Париже у здания суда, где рассматривают дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заметили первые пикеты в его поддержку, сообщил Mash.

На кадрах, опубликованных в издании, видно, как люди с плакатами стоят у здания парижского суда. Рядом находятся сотрудники полиции. Отмечается, что двое молодых людей — русские. Они подошли к зданию с табличками «Дуров, верни стену» и «Продай TON, купи другую крипту».

Как сообщил Mash, впоследствии молодых людей увели сотрудники полиции. Отмечается, что у них отобрали плакаты, перед этим обыскав личные вещи. Мужчин отпустили.

Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Во Францию, паспорт которой он также имеет, он прилетел из Азербайджана. Как ранее сообщило агентство AFP, в отношении Дурова также ведется расследование в связи с насилием в отношении одного из его детей.

Как сообщил журнал Forbes, женщина по имени Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Дурова, ранее подала иск против основателя Telegram. Она обвинила его в применении насилия к одному из их детей.

Ранее сообщалось, что Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию мира.